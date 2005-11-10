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Atalanta, a breve la conferenza stampa di mister Sarri pre InterLive TMW
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Filippo Davide Di Santo
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ieri alle 11:40Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
19.11.2026 11:40Serie A
Le dichiarazioni fatte in conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia della partita di campionato contro l'Inter
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
11:40 – Maurizio Sarri presenta così la gara valida per la dodicesima giornata di Serie A in programma domani contro l'Inter. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore dell'Atalanta in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 12:00.
Fonte: Inviato da Zingonia
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