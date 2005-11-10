Il futuro di Scott McTominay entra in una fase delicata in vista del 2027, con il centrocampista scozzese legato al Napoli da 18 mesi di contratto (fino all'estate del 2028) e un negoziato per il rinnovo che, al momento, non ha prodotto passi avanti concreti verso la fumata bianca. Dal suo approdo all'ombra del Vesuvio nell'estate 2024, l'ex Red Devil ha compiuto un salto di qualità notevole sul piano tecnico e tattico, diventando uno dei riferimenti più continui della squadra. Proprio per questo il club azzurro vorrebbe blindarlo con un nuovo accordo, ma la distanza tra domanda e offerta resta ampia e avrebbe spinto gli intermediari a sondare il terreno sulle possibili alternative per il 2027.

Dall'Inghilterra

Tra le ipotesi più concrete figura un ritorno in Premier League, scenario che il 29enne scozzese valuterebbe con grande apertura. Secondo quanto riferito dal portale inglese TEAMTalk, inoltre, ci sarebbe stato un clamoroso colpo di scena: il Manchester United si sarebbe informato della situazione e la prospettiva di un rientro a Old Trafford non viene scartata a priori, soprattutto in una fase di profonda revisione tecnica affidata a Mauricio Pochettino, mentre anche il Chelsea di Xabi Alonso osserverebbe con attenzione il giocatore, ritenendolo un innesto maturo ed equilibrato in entrambe le fasi per bilanciare una rosa larghissima e molto giovane.

Anche in Italia

Non finisce qui. In Serie A sia il Milan sia la Juventus ambirebbero al dossier di McTominay, consapevoli del peso specifico che garantirebbe in termini di fisicità, inserimenti e leadership in mezzo al campo. Dalla Saudi Pro League non mancano sondaggi potenzialmente insidiosi sul piano economico qualora l'impasse con il Napoli dovesse prolungarsi. I prossimi mesi saranno decisivi per capire se ci saranno i margini per prolungare o meno l'accordo attuale.