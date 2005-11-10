Bologna, Cambiaghi e l'azzurro: "Spero nella riconferma e che torni Bernardeschi"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 17:38Serie A
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31.10.2026 17:38Serie A
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Il l'attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Monza vinto per 2-1 e valido per la 10^ giornata di Serie A.
Tornate a vincere in casa.
"Era troppo importante oggi, volevamo fare una vittoria davanti al nostro pubblico. Troppo bello vincere in casa".
Il gol nasce da un tuo disturbo su Kouadio.
"Ogni palla è importante. Siamo un gruppo che non molla mai, 3 punti che ci volevano".
Vorresti tornare in Nazionale, magari con Bernardeschi?
"Certo, giocare con Fede è bellissimo. Spero per lui perché se lo merita e spero di essere riconfermato anch'io. Ora però penso solo a lavorare, la strada giusta è quella".
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