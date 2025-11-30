United, Zirkzee si risveglia: l'ex Bologna torna al gol dopo quasi un anno in Premier League

Joshua Zirkzee interrompe un digiuno lunghissimo e aggiusta una partita complicata dalla frittata di Yoro per il rigore su Mateta. Il centravanti olandese, probabilmente più atteso tra le fila del Manchester United, reduce da un periodo molto buio e di soli 180 minuti prima della partita contro il Crystal Palace oggi.

Alla seconda partita di fila da titolare, con Cunha e Sesko infortunati, l'ex Bologna non ha perso l'occasione per rifarsi agli occhi di Ruben Amorim. E archiviata la brutta sconfitta in 11 contro 10 incassata a Old Trafford dai Toffees, stavolta Zirkzee si è preso la sua rivincita. Da un calcio piazzato e a seguito di un controllo di petto, il numero 11 dei Red Devils ha contato un rimbalzo del pallone prima di scagliare una botta improvvisa in fondo alla porta di Henderson, che ha lasciato completamente inerme il portiere del Crystal Palace.

Torna al gol. Riaperto il match 1-1, si scrolla di dosso un macigno dalle spalle Joshua Zirkzee. Infatti, il classe 2001 non segnava da un'eternità in Premier League: precisamente dal primo dicembre 2024 con la maglia dei Red Devils, per la doppietta rifilata all'Everton nell'arco dei 90 minuti. E chissà se dopo questo gol l'olandese di Schiedam tornerà ad assumere le sembianze del giocatore raffinato ammirato all'ombra delle Due Torri di Bologna.