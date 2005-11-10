Lorenzo De Silvestri, capitano e difensore del Bologna, ha parlato a margine di un evento organizzato dal comune della città emiliana, affrontando per prima cosa l'argomento relativo al momento che stanno vivendo i rossoblù dopo l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino.

Come valuta il percorso della squadra e quali sono gli aspetti su cui bisogna ancora lavorare?

“Ci vuole pazienza, ci vuole equilibrio di giudizio. Bisogna vedere quello che si fa. Abbiamo avuto dei risultati, però dobbiamo continuare a lavorare, credendo nell'obiettivo che ci siamo posti”.

Quanto è importante mantenere l'umiltà dopo i risultati ottenuti?

“Bisogna essere un po' umili, anche se alla fine sono arrivati molti risultati. Bisogna sempre mantenere l'umiltà. Ci saranno momenti in cui sarà più difficile ottenere risultati, ma bisogna continuare a lavorare e avere voglia di fare”.

Adesso si torna subito in campo domenica alle 15. Qual è l'obiettivo?

“L'obiettivo è recuperare il più possibile”.

Che giudizio dà del gruppo, soprattutto dal punto di vista umano?

“Sono ragazzi che rappresentano veramente un orgoglio per me. Sono 38 anni che faccio questo lavoro, vado per i 39, e sono veramente orgoglioso di loro. A livello tecnico posso anche sbagliare il giudizio su un giovane, ma a livello umano sono fantastici, perché tutti sono responsabili e disponibili”.