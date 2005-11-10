La scelta è fatta, l'esordio però non è arrivato: Matteo Palma non ha partecipato alle due gare dell'Italia di Roberto Mancini rimandando dunque l'appuntamento con la sua prima apparizione con la maglia azzurra dopo le varie presenze con le selezioni giovanili tedesche. Per l'Udinese, che in questo momento ha altri problemi, l'importante è il suo rientro alla base senza intoppi di tipo fisico. Sono tanti i minuti giocatori dagli atleti bianconeri in Nazionale in questa sosta, in particolare da Abankwah e Chakvetadze, con Irlanda e Georgia. Prima con la Costa d'Avorio per Solet dopo il cambio di nazionalità, mentre Vojvoda disputa una sola delle due gare con il Kosovo.

Bei segnali da Lennon Miller, che reclama spazio a suon di bonus: in bianconero fino ad ora non ha avuto moltissime opportunità, mentre con la Scozia Under 21 ha saputo distinguersi in questa settimana. Un gol e un assist nel doppio confronto con Ucraina U21 e USA U23: se voleva farsi notare, ci è riuscito, ora starà a Zanetti valutare il suo impiego con più attenzione.

UDINESE (13 convocati)

Matteo Palma (Italia)

Enzo Ebosse (Camerun) - 67 minuti

Juan David Arizala (Colombia) - 45 minuti

Hassane Kamara (Costa d'Avorio) - 70 minuti

Oumar Solet (Costa d'Avorio) - 90 minuti

Giorgi Chakvetadze (Georgia) - 167 minuti

Mergim Vojvoda (Kosovo) - 90 minuti

James Abankwah (Irlanda) - 164 minuti

Sandi Lovric (Slovenia) - 62 minuti

Jesper Karlstrom (Svezia) - 91 minuti

Lennon Miller (Scozia Under 21) - 150 minuti, 1 GOL e 1 assist