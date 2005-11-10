La sosta dell'Udinese: esordio rimandato per Palma, Lennon Miller manda segnaliFocus TMW
Simone Lorini
La scelta è fatta, l'esordio però non è arrivato: Matteo Palma non ha partecipato alle due gare dell'Italia di Roberto Mancini rimandando dunque l'appuntamento con la sua prima apparizione con la maglia azzurra dopo le varie presenze con le selezioni giovanili tedesche. Per l'Udinese, che in questo momento ha altri problemi, l'importante è il suo rientro alla base senza intoppi di tipo fisico. Sono tanti i minuti giocatori dagli atleti bianconeri in Nazionale in questa sosta, in particolare da Abankwah e Chakvetadze, con Irlanda e Georgia. Prima con la Costa d'Avorio per Solet dopo il cambio di nazionalità, mentre Vojvoda disputa una sola delle due gare con il Kosovo.
Bei segnali da Lennon Miller, che reclama spazio a suon di bonus: in bianconero fino ad ora non ha avuto moltissime opportunità, mentre con la Scozia Under 21 ha saputo distinguersi in questa settimana. Un gol e un assist nel doppio confronto con Ucraina U21 e USA U23: se voleva farsi notare, ci è riuscito, ora starà a Zanetti valutare il suo impiego con più attenzione.
UDINESE (13 convocati)
Matteo Palma (Italia)
Enzo Ebosse (Camerun) - 67 minuti
Juan David Arizala (Colombia) - 45 minuti
Hassane Kamara (Costa d'Avorio) - 70 minuti
Oumar Solet (Costa d'Avorio) - 90 minuti
Giorgi Chakvetadze (Georgia) - 167 minuti
Mergim Vojvoda (Kosovo) - 90 minuti
James Abankwah (Irlanda) - 164 minuti
Sandi Lovric (Slovenia) - 62 minuti
Jesper Karlstrom (Svezia) - 91 minuti
Lennon Miller (Scozia Under 21) - 150 minuti, 1 GOL e 1 assist