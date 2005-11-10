Parole importanti quelle di Antonio Conte nei confronti della Juventus. L'ex allenatore bianconero, tramite Cronache di Spogliatoio, è tornato a parlare del suo rapporto con i bianconeri e della possibilità di tornare nel recente passato, spiegando anche la sua idea per il futuro: "Penso che prima o poi il cerchio si dovrà chiudere. Io so di aver lasciato qualcosa, so che quel cerchio prima o poi lo dovremo chiudere con la Juventus", la candida ammissione di Conte. "Ci sono stati in passato dei momenti in cui ci saremmo potuti riunire, ed è molto difficile perché devono capitare due situazioni: io devo essere libero e la Juventus deve cercare un tecnico senza panchina. Ci sono state due situazioni: una quando la Juventus decide di prendere Maurizio Sarri, io ero libero e infatti poi vado all'Inter. La seconda volta che ero libero quando arriva Giuntoli, che poi prende Thiago Motta e io vado a Napoli", ha aggiunto.

Il Milan fa sul serio e prepara un autentico colpo da novanta per il mercato di gennaio, riportando in cima alla propria lista dei desideri il nome di Endrick. Dopo aver dovuto desistere nella scorsa sessione estiva di fronte alla chiusura totale del Real Madrid, la dirigenza rossonera - intenzionata a investire subito a titolo definitivo senza ricorrere a formule in prestito - ha già avviato i primi contatti concreti sia con il presidente Florentino Perez sia con l'entourage del talento brasiliano classe 2006. Lo riferisce Sports Brazil: lo scarso minutaggio fin qui raccolto dall'attaccante classe 2006 e la necessità di garantirgli maggiore continuità anche in ottica Brasile sono punti a favore per il Diavolo.

Tre mesi di squalifica e 10mila euro di ammenda. È la pesante sanzione inflitta dal Giudice Sportivo a Serse Cosmi per quanto accaduto durante Salernitana-Bari del 4 ottobre 2026. Al centro del procedimento, l'espressione "Sei uno zingaro" che l'allenatore granata avrebbe rivolto al calciatore biancorosso Karlo Butic al termine del primo tempo. Una ricostruzione ritenuta provata grazie alla testimonianza diretta di un collaboratore della Procura Federale, che ha confermato di aver udito distintamente quelle parole a circa un metro dai protagonisti. Cosmi aveva ammesso di aver utilizzato il termine contestato, sostenendo però di aver pronunciato una frase differente. Una versione che non ha convinto il Giudice Sportivo, che ha riconosciuto nella condotta gli estremi di un comportamento discriminatorio per motivi di razza, nazionalità e origine etnica.