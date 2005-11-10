Venezia in Nazionale: Yeboah e Dagasso al top come utilizzo. Toni Fernandez ne fa treFocus TMW
Simone Lorini
Il Venezia torna al lavoro con tutti gli effettivi con la sosta per le Nazionali che va in archivio: un intermezzo deludente per Thohir Johann Helgason e Redouane Halhal che sono partiti per Islanda e Marocco senza collezionare minuti. Per quanto riguarda i calciatori più utilizzati sono John Yeboah e Matteo Dagasso, da Ecuador e Under 21 italiana: per entrambi più di 150 minuti nelle due gare in cui sono stati coinvolti.
Chi ha passato una gran bella sosta è Toni Fernandez, che Stroppa e Nicola sembrano aver dimenticato (58 minuti, tutti nelle prime 3 giornate, ndr) e che invece gode di grande fiducia in patria. La Spagna Under 19 lo ha convocato e schierato in due su tre delle partite di qualificazione agli Europei di categoria: la risposta del classe 2008 è stata tre gol in altrettante partite. Il modo miglior per provare a farsi notare anche nella sua squadra di club.
VENEZIA (9 convocati)
John Yeboah (Ecuador) - 158 minuti
Albion Rrhamani (Kosovo) - 3 minuti
Thohir Johann Helgason (Islanda)
Redouane Halhal (Marocco)
Akor Adams (Nigeria) - 29 minuti
Ridgeciano Haps (Suriname) - 51 minuti
Matteo Dagasso (Italia Under 21) - 151 minuti
Richie Sagrado (Belgio Under 21) - 99 minuti
Toni Fernandez (Spagna Under 19) - 160 minuti, 3 GOL