Il Venezia torna al lavoro con tutti gli effettivi con la sosta per le Nazionali che va in archivio: un intermezzo deludente per Thohir Johann Helgason e Redouane Halhal che sono partiti per Islanda e Marocco senza collezionare minuti. Per quanto riguarda i calciatori più utilizzati sono John Yeboah e Matteo Dagasso, da Ecuador e Under 21 italiana: per entrambi più di 150 minuti nelle due gare in cui sono stati coinvolti.

Chi ha passato una gran bella sosta è Toni Fernandez, che Stroppa e Nicola sembrano aver dimenticato (58 minuti, tutti nelle prime 3 giornate, ndr) e che invece gode di grande fiducia in patria. La Spagna Under 19 lo ha convocato e schierato in due su tre delle partite di qualificazione agli Europei di categoria: la risposta del classe 2008 è stata tre gol in altrettante partite. Il modo miglior per provare a farsi notare anche nella sua squadra di club.

VENEZIA (9 convocati)

John Yeboah (Ecuador) - 158 minuti

Albion Rrhamani (Kosovo) - 3 minuti

Thohir Johann Helgason (Islanda)

Redouane Halhal (Marocco)

Akor Adams (Nigeria) - 29 minuti

Ridgeciano Haps (Suriname) - 51 minuti

Matteo Dagasso (Italia Under 21) - 151 minuti

Richie Sagrado (Belgio Under 21) - 99 minuti

Toni Fernandez (Spagna Under 19) - 160 minuti, 3 GOL