La vittoria per 7-0 ottenuta contro Costa Rica allo stadio Mario Alberto Kempes ha chiuso l'anno della nazionale argentina e ha segnato l'addio di Walter Samuel: l'ex difensore di Inter e Roma ha avuto un ruolo chiave nel percorso guidato da Lionel Scaloni dal 2018 a oggi. The Wall ha deciso di concludere questa tappa per iniziare una nuova sfida professionale come allenatore.

Il discorso d'addio di Walter Samuel all'Argentina

Nello spogliatoio i giocatori hanno intonato cori per lui, per salutarlo e festeggiarlo in un clima di commozione, con Scaloni in primis fra chi si è lasciato scappare qualche lacrima. Come si vede nei video circolati sui social network, Samuel stesso ha trattenuto a stento le lacrime. Fedele al suo consueto basso profilo, l'ex collaboratore ha pronunciato brevi parole per ringraziare la famiglia, i colleghi e l'intero gruppo per gli anni trascorsi insieme.

🥹🇦🇷 Uff, el reconocimiento del plantel a Walter Samuel después de su último partido como parte del CT de la Selección. Scaloni emocionado en el fondo y Samuel diciendo: “FUERON MI SEGUNDA FAMILIA”. Imposible no emocionarse. Gracias por todo, Muro. ❤️ https://t.co/jVGbX09VT5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 18, 2026

Queste le sue parole in spogliatoio: "Grazie davvero, sono stati anni spettacolari. Ringrazio la mia famiglia, che mi ha accompagnato in questi anni. Non voglio emozionarmi. Grazie a Leo (Scaloni) per l'opportunità e a tutto lo staff tecnico, che è stata la mia seconda famiglia. Se sono riuscito ad essere qualcuno nel calcio, è grazie a tutte queste persone". E ancora: "Se arrivo a fare qualcosa nel calcio, sarà per voi". Il presidente dell'AFA, Claudio Chiqui Tapia, gli ha consegnato due magliette commemorative con i numeri 6 e 13, indossati nei mondiali giocati in Germania nel 2006 e in Sudafrica nel 2010.