Bologna, domani si chiude il girone di andata con l'Atalanta: i convocati di Vincenzo Italiano
Impegnato domani pomeriggi al Dall'Ara per la sfida contro l'Atalanta che chiuderà il suo girone di andata, il Bologna ha reso nota la lista dei 26 calciatori convocati da Vincenzo Italiano per l'appuntamento. Queste le scelte:
Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.
Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.
