Fra Italiano e Palladino pari e patta il primo incrocio, poi…
Dopo il pareggio con lo score di 1-1 nel primissimo faccia a faccia di Serie A, fra Vincenzo Italiano, Bologna, e Raffaele Palladino, Atalanta, sono arrivate soltanto delle vittorie.
Ben 5 in fila. In 3 occasioni ha avuto la meglio l’attuale rossoblù, in 2 l’odierno nerazzurro. La stagione scorsa, 2024-2025, si divisero equamente la posta in palio, un successo per coach, col fattore casa a farla da padrone: Bologna-Fiorentina 1-0 e Fiorentina-Bologna 3-2 nel derby dell’Appennino.
Pertanto, il bilancio vede in leggero vantaggio Italiano su Palladino per numero di successi, 3-2, e marcature, 9-8, mentre c’è solo il pari del torneo 2022-2023 fra gigliati e brianzoli.
Italiano in leggero vantaggio anche sul club orobico. Dai 10 scontri diretti in A, infatti, ha ottenuto 7 risultati utili (4V – 3X). Attenzione però. Col Bologna cerca ancora il primo colpo da tre punti tutti assieme, perché la stagione scorsa fece 1-1 nel girone d’andata e subì un KO per 0-2 in quello di ritorno.
Equilibrio perfetto, al contrario, dagli scontri diretti fra Palladino e la compagine felsinea in campionato: 2 successi, altrettanti pareggi, 2 battute d’arresto, 5 gol marcati e subiti dalle sue formazioni.
TUTTI I PRECEDENTI FRA ITALIANO E PALLADINO IN CAMPIONATO
3 vittorie Italiano
1 pareggio
2 vittorie Palladino
9 gol fatti squadre di Italiano
8 gol fatti squadre di Palladino
TUTTI I PRECEDENTI FRA ITALIANO E L’ATALANTA IN CAMPIONATO
4 vittorie Italiano
3 pareggi
3 vittorie Atalanta
12 gol fatti squadre di Italiano
13 gol fatti Atalanta
TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO
2 vittorie Palladino
2 pareggi
2 vittorie Bologna
5 gol fatti dalle squadre di Palladino
5 gol fatti dal Bologna
