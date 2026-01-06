Fra Italiano e Palladino pari e patta il primo incrocio, poi…

Dopo il pareggio con lo score di 1-1 nel primissimo faccia a faccia di Serie A, fra Vincenzo Italiano, Bologna, e Raffaele Palladino, Atalanta, sono arrivate soltanto delle vittorie.

Ben 5 in fila. In 3 occasioni ha avuto la meglio l’attuale rossoblù, in 2 l’odierno nerazzurro. La stagione scorsa, 2024-2025, si divisero equamente la posta in palio, un successo per coach, col fattore casa a farla da padrone: Bologna-Fiorentina 1-0 e Fiorentina-Bologna 3-2 nel derby dell’Appennino.

Pertanto, il bilancio vede in leggero vantaggio Italiano su Palladino per numero di successi, 3-2, e marcature, 9-8, mentre c’è solo il pari del torneo 2022-2023 fra gigliati e brianzoli.

Italiano in leggero vantaggio anche sul club orobico. Dai 10 scontri diretti in A, infatti, ha ottenuto 7 risultati utili (4V – 3X). Attenzione però. Col Bologna cerca ancora il primo colpo da tre punti tutti assieme, perché la stagione scorsa fece 1-1 nel girone d’andata e subì un KO per 0-2 in quello di ritorno.

Equilibrio perfetto, al contrario, dagli scontri diretti fra Palladino e la compagine felsinea in campionato: 2 successi, altrettanti pareggi, 2 battute d’arresto, 5 gol marcati e subiti dalle sue formazioni.

TUTTI I PRECEDENTI FRA ITALIANO E PALLADINO IN CAMPIONATO

3 vittorie Italiano

1 pareggio

2 vittorie Palladino

9 gol fatti squadre di Italiano

8 gol fatti squadre di Palladino

TUTTI I PRECEDENTI FRA ITALIANO E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

4 vittorie Italiano

3 pareggi

3 vittorie Atalanta

12 gol fatti squadre di Italiano

13 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI FRA PALLADINO E IL BOLOGNA IN CAMPIONATO

2 vittorie Palladino

2 pareggi

2 vittorie Bologna

5 gol fatti dalle squadre di Palladino

5 gol fatti dal Bologna