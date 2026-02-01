Adams risolleva il Torino, al Lecce non basta un super Falcone: il Torino vince 1-0
Il Torino si rialza dopo 4 sconfitte consecutive, conquistando 3 punti vitali in casa contro il Lecce. Partita ad alta tensione, ma giocata a viso aperto da due formazioni che hanno fatto prevalere la voglia di vincere piuttosto che la paura di perdere. Qualche novità portata dal mercato in entrambi gli schieramenti: Baroni presenta Marianucci nel trio difensivo, mentre Di Francesco punta su Cheddira come terminale avanzato.
Toro sulle spalle di Adams
Il primo squillo è di marca granata, dopo soli 8 minuti: sponda di Casadei per Adams, che incorna di testa e trova l'ottima respinta di Falcone. La sfida si mantiene su un sostanziale equilibrio, con il Lecce che risponde al 25' con un bolide dalla distanza di Ramadani alzato sopra la traversa da Paleari. Scampato il pericolo, il Toro passa: al 29' Vlasic pennella in area sulla sinistra per Adams che, a due passi dalla porta, col piattone al volo firma l'1-0. La rete dà ulteriore carica alla squadra di casa, che nel finale del primo tempo spreca il possibile 2-0 con Lazaro dopo una corta respinta del portiere leccese. Il vantaggio viene poi conservato fino all'intervallo, con una chance per Gandelman neutralizzata da Paleari a un soffio dal 45'.
Salentini tenuti a galla da Falcone e poi fermi al palo
Nella ripresa il Torino cerca con maggiore convinzione il 2-0, ma tale volontà s'infrange sui guantoni di Falcone (miracoloso prima sul Zapata e poi su Maripan). Lecce resta dunque in partita fino alla fine e sfiora anche l'1-1, con una conclusione di Banda che a 10 minuti dalla fine si stampa sul palo. Il popolo granata suda freddo, ma alla fine festeggia 3 punti d'oro che permettono di allontanare la zona retrocessione. Resta invece ad un soffio dal terzultimo la squadra giallorossa,