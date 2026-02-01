Serie A, la classifica aggiornata: Torino a 9 punti dalla zona rossa, Lecce 'solo' a +1
Terminata la partita domenicale dell'ora di pranzo della 23^ giornata di Serie A, con un successo importante del Torino, che batte 1-0 il Lecce grazie al gol di Che Adams, interrompendo lo stato di crisi in cui imperversava la formazione a tinte granata, mettendo fine a una striscia poco invidiabile fatta da 4 sconfitte consecutive in Serie A, e soprattutto allungando sulla zona retrocessione.
Con i tre punti di oggi, infatti, il Toro sale a quota 26 a +9 dalla Fiorentina attualmente terzultima, al 13° posto della classifica di Serie A, nella quale ha messo la freccia sul terzetto composto da Cremonese, Parma e Genoa. Rimane ad ora in zona salvezza il Lecce, che però conserva una sola lunghezza di vantaggio.
La classifica di Serie A aggiornata
Inter 52 punti (22 partite giocate)
Milan 47 (22)
Napoli 46 (23)
Roma 43 (22)
Juventus 42 (22)
Como 40 (22)
Atalanta 35 (22)
Lazio 32 (23)
Bologna 30 (22)
Udinese 29 (22)
Sassuolo 29 (23)
Cagliari 28 (23)
Torino 26 (23)
Cremonese 23 (22)
Parma 23 (22)
Genoa 23 (23)
Lecce 18 (23)
Fiorentina 17 (23)
Pisa 14 (23)
Hellas Verona 14 (23)