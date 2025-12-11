Italiano in emergenza, ma chiede risultato. Il Corriere di Bologna: “Fatemi un regalo”

Trasferta insidiosa quella che attende questa sera il Bologna, ospite sul campo del Celta Vigo, nella sesta giornata della League Phase di Europa League.

Felsinei reduci ad un punto nelle ultime due gare di campionato e falcidiati dall’infortuni, attesi sul campo di una squadra che viene da un netto 0-2 al Bernabeu contro il Real Madrid. Italiano dovrà inventarsi la difesa dove, complici le assenze di Lucumi, Vitik e Casale, potrebbe essere adattato Lykogiannis.

Queste le parole dell’allenatore nella conferenza di vigilia: “Non penso che domani sarà decisiva. Certo che domani sarà importante per arrivare tra le prime otto così come nelle ventiquattro, ma per quanto mi riguarda a me non cambia molto. Ci sono ancora nove punti a disposizione, non sarà semplice anche perché il Celta Vigo viene da una grande vittoria con il Real Madrid. Infortuni? Quando andiamo a coinvolgere tutti quanti si fa meno fatica. Peccato che in questo periodo Heggem stia facendo gli straordinari, avendo pochi centrali. Ma sono momenti che capitano nella stagione”.