Live TMW Bologna, Italiano: "Troppi regali, troppe ingenuità. Skorupski non era da rosso"

17.02 - Al termine della sfida contro il Genoa al "Ferraris", il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.41 - Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.

La partita?

"Ci sono sessanta minuti e poi i minuti dopo l'espulsione. Abbiamo migliorato le partenze ad handicap. Poi, come dico sempre, in inferiorità numerica è solo fase difensiva. Dal campo ho avuto l'impressione che dietro quella palla ci fossero quattro-cinque giocatori del Bologna a 40 metri dalla porta. Vedendolo andare al monitor pensavo che Maresca cambiasse il colore del cartellino. E' un periodo così perché eravamo arrivati qua convinti. Andiamo avanti".

Non è mai chiara occasione da gol?

"Già dal campo ho avuto questa impressione anche se Skorupski in quel momento deve avere la lucidità di non fare un'entrata così. Detto che non è una chiara occasione da gol. Troppi regali, troppe ingenuità. E dove aggiusti da una parte, sbagli dall'altra. Dobbiamo avere più equilibrio mentale perché non possiamo sporcare certe prestazioni".

E' tornato il tuo Bologna?

"Una squadra di calcio deve creare e subire poco e per 60 minuti è stato così. Poi, in una gara di sola difesa, si poteva difendere con le unghie con i denti e lo abbiamo fatto. Poi con tre tiri all'incrocio dei pali cambia tutto".

Cosa porta questa sconfitta?

"In riunione ho detto che, qualsiasi cosa accada, non possiamo né deprimerci né esaltarsi. Ora saliamo sul pullman e ci prepariamo per la gara di Europa League. E' un periodo dove dobbiamo stare più attenti. Spiace ma da quel punto di vista sono sereno perché abbiamo preso il ritmo di giocare-archiviare".

17.47 - Termina la conferenza stampa di Vincenzo Italiano.