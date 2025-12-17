Bologna, la difesa va rinforzata e non impoverita: Lucumì resta, tre nomi in entrata per gennaio

A Casteldebole non c’è spazio per interpretazioni: il Bologna ha scelto la continuità. La sessione invernale non dovrà intaccare gli equilibri difensivi costruiti in questi mesi, a partire da Jhon Lucumí. Il club rossoblù non intende aprire alla cessione del centrale colombiano, nemmeno nel caso in cui il dialogo sul rinnovo – avviato da tempo – restasse in stallo. Una posizione netta, condivisa dall’area tecnica e dall’allenatore e resa nota dal Corriere dello Sport.

Lo scenario, però, va letto fino in fondo. Oggi Vincenzo Italiano si ritrova con due difensori in meno a disposizione rispetto a qualche settimana fa, situazione che renderebbe qualsiasi uscita un rischio eccessivo. Ecco perché la linea di Giovanni Sartori e Marco Di Vaio è chiara: dietro non si smonta nulla, anzi si rafforza. L’obiettivo è consegnare a Italiano un reparto arretrato più profondo e competitivo per la seconda parte di stagione.

Da qui la ricerca di un innesto. I profili monitorati sono già noti: Fedde Leysen dell’Union Saint-Gilloise, Otavio del Paris FC e Axel Disasi del Chelsea. Sullo sfondo anche l’idea di un giovane prospetto, da far crescere gradualmente e rendere affidabile in vista della prossima stagione. La sintesi è semplice: Lucumí resta, il Bologna non arretra di un centimetro. E per alzare l’asticella, la difesa verrà rinforzata.