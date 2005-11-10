Bologna-Monza, le formazioni ufficiali: Mbangula, Orsolini e Dovbyk in panchina. Zeballos dal 1'

Sarà Bologna-Monza la gara che darà il via alla decima giornata di campionato, con Raffaele Palladino che sfiderà Ivan Juric, dopo averlo sostituito l'anno scorso sulla panchina dell'Atalanta. Soltanto panchina per Mbangula, dopo la tripletta di San Siro contro il Milan di mercoledì scorso, mentre Orsolini è tornato tra i convocati ma non partirà dall'inizio, come previsto anche alla vigilia. Il tridente d'attacco sarà formato da Bernardeschi, Odgaard e Cambiaghi.

Dall'altra parte chance dal primo minuto per Zeballos, che completerà il tridente del Monza insieme a Dany Mota e all'insostituibile Varela.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Monza

Bologna (3-4-3): Skorupski; Vitik, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi. Allenatore: Raffaele Palladino.

Monza (3-4-2-1): Thörnqvist; Kouadio, Lucchesi, Goglichidze; Birindelli, Foe-Ondoa, Colombo, Mangas; Dany Mota, Zeballos; Varela. Allenatore: Ivan Juric.