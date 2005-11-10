Monza, Varela capocannoniere a fine anno? Juric: "Non fa solo gol, tutto è possibile"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 14:53Serie A
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31.10.2026 14:53Serie A
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Il tecnico del Monza Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro il Bologna valevole per la 10^ giornata di Serie A.
Come vi siete preparati?
"Come al solito, l'altro giorno è venuta fuori la migliore qualità del Napoli e oggi speriamo di durare di più. Continuiamo a fare buone prestazioni".
Tu e Palladino vi conoscete bene.
"Siamo cresciuti insieme, ci conosciamo molto bene".
Varela può diventare capocannoniere della Serie A?
"Non precludo niente, non fa solo gol ma lavora tanto e tutto è possibile".
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