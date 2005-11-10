Monza, Varela capocannoniere a fine anno? Juric: "Non fa solo gol, tutto è possibile"

Il tecnico del Monza Ivan Juric ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro il Bologna valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Come vi siete preparati?

"Come al solito, l'altro giorno è venuta fuori la migliore qualità del Napoli e oggi speriamo di durare di più. Continuiamo a fare buone prestazioni".

Tu e Palladino vi conoscete bene.

"Siamo cresciuti insieme, ci conosciamo molto bene".

Varela può diventare capocannoniere della Serie A?

"Non precludo niente, non fa solo gol ma lavora tanto e tutto è possibile".