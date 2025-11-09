Bologna, Niccolini: "Classifica bellissima, ma inutile guardarla ora. Pensiamo a lavorare"

Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, mister del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN per analizzare la sfida contro il Napoli. Di seguito le sue parole:

Avete avuto energie per vincere così contro il Napoli

"Oggi abbiamo fatto una grandissima partita contro una grandissima squadra. Sono contento per Pessina, vederlo piangere a fine partita mi ha emozionato. Questo è un gruppo sano e forte. Si allena sempre forte. Ci godiamo questa vittoria".

Anche i cambi hanno fatto la differenza. Tenere tutti sul pezzo è il segreto di questa squadra?

"Lavoriamo così, teniamo tutti nel progetto, non è facile giocare ogni tre giorni. Non è sempre semplice fare prestazione. Oggi l'abbiamo fatto contro una grandissima squadra e siamo contenti".

È cambiato lo status del Bologna?



"Stiamo facendo molto bene, giochiamo bene e facciamo risultato. La classifica è bellissima e ce la godiamo. Andiamo avanti di partita in partita, inutile guardare la classifica".