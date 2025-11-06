Live TMW Bologna, Niccolini: "Abbiamo dato l'anima. Rosso? In Italia sarebbe intervenuto il Var"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Brann nella quarta giornata della Uefa Europa League 2025-2026 (0-0 il risultato finale), è intervenuto Daniel Niccolini. Il vice tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

23.35 - Inizia la conferenza stampa di Daniel Niccolini.

Come giudica la prestazione nonostante l'inferiorità numerica?

"C'è da elogiare questa squadra. Abbiamo imposto il nostro gioco nonostante l'inferiorità numerica per 70'. C'è del rammarico perché nel finale potevamo anche vincere la partita con la doppia chance di Ferguson ed Odgaard".

Qual è stata la reazione di Vincenzo Italiano?

"Era arrabbiato e rammaricato perché questa sera era un'ottima occasione per cercare di portare a casa i tre punti. Ci abbiamo provato fino alla fine, i ragazzi hanno dato l'anima, ma purtroppo andiamo a casa con un solo punto".

Questo pareggio vi dà più convinzione e fiducia in voi stessi?

"Al momento ci dà più rammarico che altro. Tuttavia i ragazzi hanno dato l'ennesima dimostrazione che siamo un grande gruppo, che sa anche soffrire. Non mi piace parlare di episodi ma oggi ce ne sono andati parecchi contro ed i ragazzi sono stati bravi anche a non perdere lucidità".

A che punto è Sulemana per poter iniziare ad entrare nelle rotazioni?

"Sono valutazioni che farà il mister da qui a domenica. Il ragazzo si allena bene e recepisce i concetti. La stanchezza maggiore oggi è stata per i tre davanti più che per i centrocampisti perché hanno dovuto pressare l'impostazione del Brann. Vediamo da qui a domenica chi recupererà e come staremo fisicamente".

Da ex difensore, come giudica la prestazione di Lucumì?

"Penso che Jhon sia fortissimo: è tecnico, veloce, forte di testa, ha personalità. Sono già 3-4 partite che sta giocando ad un livello alto. La speranza di tutti è che possa continuare così".

Cosa pensa dell'espulsione?

"La prima giocata la fa Lykogiannis, poi nello scivolare colpisce il giocatore del Brann. Forse in Italia con il Var l'avrebbero tolto, invece qui il direttore di gara è rimasto fermo sulla sua decisione".

23.41 - Termina la conferenza stampa di Daniel Niccolini.