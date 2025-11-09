Live TMW Bologna, Niccolini: "Ci godiamo la classifica, ma ragioniamo partita dopo partita"

Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del successo del Bologna contro il Napoli nell'undicesima giornata della Serie A 2025/26 (2-0 il risultato finale firmato dalle reti di Dallinga e Lucumì), è intervenuto Daniel Niccolini. Il vice tecnico rossoblù ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.32 - Inizia la conferenza stampa di Daniel Niccolini.

Questa partita certifica la vostra crescita?

"Il primo tempo è stato molto tattico. Abbiamo avuto l'infortunio di Skorupski e gli ultimi dieci minuti abbiamo giocato in 10 perché Rowe aveva un problema fisico e non riusciva a continuare. Alla fine si sono allargate le maglie e penso che il risultato sia giusto e meritato".

Cosa pensa di questa classifica?

"Ci godiamo questa classifica e questa vittoria, ma siamo abituati a lavorare partita per partita e quindi vedremo dove potremo arrivare".

Come giudica l'esordio di Pessina?

"È un 2007, sono contentissimo per lui. A fine partita l'ho visto con le lacrime e mi sono emozionato anche io. Ha fatto un ottimo esordio, lo meritava".

Cosa avevate chiesto nello specifico a Rowe per il posizionamento tattico dentro al campo?

"A lui piace molto giocare dentro al campo. Stava facendo bene, ma purtroppo si è infortunato. Non c'è nulla di diverso rispetto alle indicazioni che diamo agli altri esterni, ma a lui piace accentrarsi. Si è fatto male dietro al ginocchio, penso sia qualcosa di muscolare".

Quanto vi sentite forti?

"Lavoriamo per fare questo tipo di prestazioni e poi i risultati si vedono"

Cosa vi ha detto Italiano?

"Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti. Come uomo è come lo vedete in campo: vive di passione e mette furore in tutto quello che fa. Oggi non è venuto in conferenza perché ha preferito stare al caldo, ma dalla prossima tornerà lui a parlare".

Come giudica l'ingresso in campo di Bernardeschi?

"È un giocatore forte che può giocare in tutte le posizioni della trequarti. Oggi abbiamo scelto di metterlo dietro la punta e ha fatto molto bene".

Quanto manca per avere Immobile in gruppo?

"Dopo la sosta tornerà. Ora valuteremo gli infortuni di Skorupski e Rowe, mentre Ravaglia per Udini tornerà"

Come sta vedendo Rowe?

"Lo vedo molto tranquillo. A Firenze purtroppo abbiamo dovuto sacrificarlo. A Parma ha fatto un'ottima partita sia in possesso sia in fase difensiva. Oggi era partito bene, peccato per l'infortunio che lo ha bloccato".

17.400 - Termina la conferenza stampa di Daniel Niccolini.