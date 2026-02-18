TMW Juventus, Bremer al J Medical: accertamenti ai flessori dopo lo stop a Istanbul

Juventus in apprensione per le condizioni fisiche di Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, uscito ieri durante il primo tempo della sfida di Champions League tra i bianconeri e il Galatasaray in Turchia, è arrivato da pochi minuti al J Medical per sottoporsi ad accertamenti dopo il problema muscolare accusato nella gara persa poi dalla Juve per 5-2.

Il centrale ex Torino sarà monitorato ai flessori e solo successivamente si capirà se potrà essere a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida di sabato pomeriggio all'Allianz Stadium contro il Como, gara fondamentale nella quale i bianconeri dovranno reagire dopo i due ko consecutivi contro Inter e Galatasaray.

Di seguito le immagini di Bremer arrivato al J Medical al bordo della sua auto prima di sottoporsi alle visite che daranno i primi risultati già nel pomeriggio di oggi.