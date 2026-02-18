Offese social a Kelly: "Torna allo zoo". Lo juventino annuncia: "Inaccettabile, ci saranno conseguenze"

Offese social molto pesanti per Lloyd Kelly all'indomani del pesante ko di Istanbul della sua Juve. L'inglese è stato duramente apostrofato dopo gli errori individuali di ieri e un commento in particolare lo ha ferito. In una storia Instagram, il centrale di Bristol ha riportato il commento di un utente che gli consiglia di 'tornare allo zoo', a cui ha risposto per le rime, annunciando provvedimenti.

"Le critiche fanno parte della vita e dello sporto, e io l'ho sempre accettato. Ognuno ha diritto alle proprie opinioni, ma questo non lo accetterò. Le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze".

La pagella di TMW di Kelly 4 - Per oltre un’ora riesce nell’impresa di cavarsela suo malgrado, visto che lascia parecchi centimetri a Osimhen e questi non ne approfitta. Poi, però, pasticcia un retropassaggio infido di Thuram, e proprio l’ex Napoli ringrazia per assistere Lang. Disastroso anche sul 5-2.