Dai dubbi al rinnovo: Federico Bernardeschi ha fatto ricredere tutti gli scettici

Che avesse il talento nelle gambe è questione nota. Ma in tanti, forse troppi, nutrivano dubbi in merito al ritorno di Federico Bernardeschi in Serie A dopo il triennio in Canada con la maglia del Toronto FC. E in effetti i primi mesi di impatto col Bologna e con la Serie A non furono semplici, col tecnico dell'epoca Vincenzo Italiano che sottolineò a più riprese quanto l'ex Fiorentina e Juventus avesse bisogno di tempo per calarsi di nuovo nella realtà calcistica italiana.

Ma quale bollito...

Oggi però su Berna non ci sono più dubbi. Col tempo è diventato un titolare di Italiano, poi lo è stato nell'interregno di Tedesco e ora lo è con Raffaele Palladino. Anche perché i numeri stanno dando ragione al classe '94. Da quando è arrivato a Bologna, Bernardeschi ha messo insieme 53 presenze fra tutte le competizioni, con 11 gol e 2 assist all'attivo. Non male, per uno che qualcuno aveva tacciato troppo presto come "bollito".

I dettagli della trattativa per il rinnovo

E allora parti a lavoro per trovare la quadra, economica e progettuale, per un prolungamento. Il suo attuale accordo col Bologna scadrà al termine della stagione, pur avendo la società in mano un'opzione di prolungamento annuale. L'idea è quella di allungare di una stagione a prescindere, con contratto strutturato fino al giugno del 2028, a cui aggiungere una nuova opzione fino al 2029. Una testimonianza di fiducia e un riconoscimento da parte del club, con Bernardeschi che intanto pensa al campo e a far crescere un Bologna che sembra aver superato il momento di crisi.