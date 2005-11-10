Solo il Genoa in campo, Juventus non pervenuta: monologo rossoblù e 2-0 al 45'

Solo il Genoa in campo al "Ferraris". Juventus non pervenuta. La prima frazione di gara al "Ferraris" si chiude con i rossoblù avanti 2-0. Per i primi sette minuti si gioca avvolti dalla nebbia dei fumogeni accesi dal pubblico di fede rossoblù e appena la coltre si è alzata é Ellertsson che ci prova in seguito ad un corner ma il suo mancino é impreciso e termina alto. É il preludio al gol che rompe l’equilibrio con Baldanzi che si allarga sulla sinistra e serve un pallone a tagliare l’area di rigore per Ehizibue che calcia di prima intenzione e mette alle spalle di Vicario.

Raddoppio di Baldanzi

La squadra di De Rossi viaggia sulle ali dell’entusiasmo e Osmajic, colto direttamente da un rinvio di Bijlow prova a mettersi in proprio ma coglie l’esterno della rete. I bianconeri non ci sono, il Grifone é padrone del campo e Baldanzi riceve da Vitinha dopo un errore di Kalulu, calcia in porta e, con deviazione, supera Vicario. Prima del riposo ci prova Kalulu ma il difensore bianconero, da ottima posizione calcia a lato.