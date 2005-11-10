Udinese, Nani: "Su Davis ci sembrava rigore. Non vogliamo la polemica, ma serve chiarezza"

Il direttore tecnico dell'Udinese Gianluca Nani ha parlato a DAZN dopo la sfida terminata per 0-0 sul campo del Parma, concentrandosi sull'episodio del rigore: "Non è il momento di fare polemiche, venivamo da sei sconfitte consecutive e siamo contenti del punto. Noi abbiamo avuto che su Davis ci fosse un rigore netto e così come c'è stato un episodio su Ekkelenkamp che ci è sembrato fosse rigore. Non vogliamo fare polemica ma è sempre bello quando c'è chiarezza e un'unità di vedute. Ci prendiamo il fatto di non aver perso, è un punto che ci fa riprendere la strada, ma l'episodio della scorsa partita è stato fischiato, oggi no. Anche su Ekkelenkamp, la maglia si allunga.

Siamo stati fortunati nell'episodio del non rosso per Zaniolo, che ci poteva stare, ma lì è stato forse buon senso, perché era da un po' che gli erano attaccati alla maglia. Ripeto: nessuna volontà di fare polemica, ma di avere una chiarezza per aiutare il proseguimento del campionato. Se un esperto come Marelli dice che è calcio di rigore, mi gratifica da un certo punto di vista. Vogliamo avere delle risposte che ci diano una linea, è il desiderio di tutti".