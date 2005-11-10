Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita contro l'Udinese: "Orsolini ha dato il massimo, veniva da un periodo di inattività. Era la prima da titolare dopo tanto tempo. Sapevo che poteva andare in difficoltà a livello fisico, il campo era pesante. La scelta di sostituirlo è stata anche tattico siccome soffrivamo la salita di Solet".

Come interpreta questo punto?

"Non è un passo indietro. Intanto abbiamo continuato la striscia positiva. E' stata una partita equilibrata, loro sono partiti meglio rispetto a noi. Le condizioni del campo li hanno dato vantaggio siccome più fisici. Siamo passati in vantaggio, potevamo trovare il raddoppio prima del gol rocambolesco. Pareggio giusto".

I pareggi non sono mai banali.

"Sono d'accordissimo ed è ciò che dirò domani alla squadra. Pareggio che ci da valore: loro sono forti, la classifica è bugiarda. Non meritano di stare là sotto, lo dicono i calciatori e la loro storia. Indubbiamente volevamo fare i tre punti. La squadra ha lavorato e lottato insieme e ovviamente abbiamo trovato il vantaggio. Potevamo fare meglio nella gestione del secondo tempo, faccio i complimenti all'Udinese per il coraggio".

Una valutazione sia di Cambiaghi che di Bernardeschi?

"Mi stuzzicava l'idea di metterli con Orsolini. I giocatori di qualità di piace metterli tutti insieme. Cambiaghi ottima partita sia da quinto che da trequartista. Ho un'arma in più; ci dispiace per Miranda che è fuori, ma anche Alhassane ha fatto bene".