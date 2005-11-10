Allo stadio Renato Dall'Ara, al termine del pareggio tra Bologna e Udinese nella dodicesima giornata della Serie A 2026/27 (1-1 il risultato finale firmato dalle reti di Zortea e Zaniolo), è intervenuto Christian Kabasele. Il giocatore bianconero ha parlato così ai microfoni della sala stampa. Queste le sue dichiarazioni. Diretta testuale a cura di TMW.

17.19 - Inizia la conferenza stampa di Christian Kabasele.

Partita dai più volti, come la giudica?

"Era importante ritrovare lo spirito di squadra che avevamo perso nelle ultime partite. Oggi è il primo passo sulla strada giusta che dobbiamo percorrere. Il Bologna veniva da quattro vittorie consecutive ed è una squadra temibile, quindi il punto è favorevole".

Come sta applicando la sua leadership nello spogliatoio dell'Udinese?

"Non solo io, ma tutti i giocatori più esperti devono aiutare i più giovani come Palma. Dobbiamo continuare a lavorare. La prossima settimana avremo una partita tosta in casa e potrebbe essere il vero inizio della nostra stagione".

17.22 - Termina la conferenza stampa di Christian Kabasele.