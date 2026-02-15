Bologna in campo a Torino, La Repubblica (ed. Bologna): "Piange la classifica, servono punti"
Impegno in trasferta oggi per il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano scenderà in campo al "Grande Torino" per affrontare i granata di Marco Baroni. Servono i tre punti ai rossoblù per cercare di rialzare la testa e tornare a lottare per la parte alta della graduatoria. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Piange la classifica, al Bologna servono punti col Torino".
