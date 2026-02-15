Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Bologna in campo a Torino, La Repubblica (ed. Bologna): "Piange la classifica, servono punti"

Bologna in campo a Torino, La Repubblica (ed. Bologna): "Piange la classifica, servono punti"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 08:43Rassegna stampa
Andrea Piras

Impegno in trasferta oggi per il Bologna. La squadra di Vincenzo Italiano scenderà in campo al "Grande Torino" per affrontare i granata di Marco Baroni. Servono i tre punti ai rossoblù per cercare di rialzare la testa e tornare a lottare per la parte alta della graduatoria. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione bolognese de La Repubblica: "Piange la classifica, al Bologna servono punti col Torino".

Articoli correlati
Bologna, Sohm scalda i motori: a Torino può essere la sua gara Bologna, Sohm scalda i motori: a Torino può essere la sua gara
I tifosi del Toro non entreranno in Maratona, La Repubblica (ed. Torino): "Curva... I tifosi del Toro non entreranno in Maratona, La Repubblica (ed. Torino): "Curva ancora deserta"
Oggi in TV, Serie A: dove vedere il big match fra Napoli e Roma Oggi in TV, Serie A: dove vedere il big match fra Napoli e Roma
Altre notizie Rassegna stampa
Brividi Genoa a Cremona, La Repubblica (ed. Genova): "Sfida salvezza da non fallire"... Brividi Genoa a Cremona, La Repubblica (ed. Genova): "Sfida salvezza da non fallire"
Bologna in campo a Torino, La Repubblica (ed. Bologna): "Piange la classifica, servono... Bologna in campo a Torino, La Repubblica (ed. Bologna): "Piange la classifica, servono punti"
Con la Roma spareggio-Champions, Cronache di Napoli: "Conte punta su Hojlund" Con la Roma spareggio-Champions, Cronache di Napoli: "Conte punta su Hojlund"
La Fiorentina sbanca il "Sinigaglia", La Repubblica (ed. Firenze): "Viola, colpo... La Fiorentina sbanca il "Sinigaglia", La Repubblica (ed. Firenze): "Viola, colpo grosso a Como"
Passa l'Inter, ma Corriere Torino titola: "Espulso Kalulu, dubbi e proteste" Passa l'Inter, ma Corriere Torino titola: "Espulso Kalulu, dubbi e proteste"
Lazio battuta dall'Atalanta all'Olimpico, La Repubblica (ed. Roma): "Né tifosi né... Lazio battuta dall'Atalanta all'Olimpico, La Repubblica (ed. Roma): "Né tifosi né gol"
Gasperini, il big match dei grandi assenti al Maradona. Il Romanista: "Malen fuori"... Gasperini, il big match dei grandi assenti al Maradona. Il Romanista: "Malen fuori"
Assenza pesante contro la Roma, La Repubblica (ed. Napoli): "Il Napoli perde anche... Assenza pesante contro la Roma, La Repubblica (ed. Napoli): "Il Napoli perde anche McTominay"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
2 Enrico Letta dopo Inter-Juventus: "Bastoni non va convocato in Nazionale"
3 Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
4 Napoli-Roma, le probabili formazioni: McTominay e Dybala non ce la fanno. C'è Soulé
5 L'Inter vince vola. E Chivu minimizza sul rosso a Kalulu: "Il tocco è leggero, ma è un tocco"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 25^ giornata di campionato
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni di tutte le gare del 25° turno
Immagine top news n.2 Juve piena di rabbia: arbitri nel mirino. Chiellini e Comolli: "Non è calcio. È inaccettabile"
Immagine top news n.3 L'Inter vince vola. E Chivu minimizza sul rosso a Kalulu: "Il tocco è leggero, ma è un tocco"
Immagine top news n.4 Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
Immagine top news n.5 Juve, Chiellini senza freni: "Errori inaccettabili, partita rovinata. Arbitri inadeguati"
Immagine top news n.6 Il rosso a Kalulu è un doppio danno per la Juve: Bastoni poteva essere espulso per simulazione
Immagine top news n.7 Inter-Juventus 3-2, le pagelle: Zielinski top, McKennie instancabile. Bastoni, un gesto da 5
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.2 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
Immagine news podcast n.3 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Evacuo: "Vicenza e Arezzo hanno preso il largo. Nel Girone C c'è più battaglia"
Immagine news Altre Notizie n.2 Como-Fiorentina tra Europa e salvezza "giocata" dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli-Roma, spareggio Champions: il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Zaccagni corre verso il rientro anticipato. Ansia per Gila, attesa per gli esami
Immagine news Serie A n.2 Deulofeu, calvario al ginocchio: "L'infezione il problema. Sento la sofferenza di Cazorla"
Immagine news Serie A n.3 Inter-Juventus, Calvarese: "Inesistente il secondo giallo a Kalulu. Decisione avventata"
Immagine news Serie A n.4 Rosso a Kalulu, Brocchi: "Bastoni ha simulato, decisione che ha compromesso una partita"
Immagine news Serie A n.5 Vaciago: "L'esultanza di Bastoni al rosso di Kalulu non ce la meritavamo. Ma perché La Penna?"
Immagine news Serie A n.6 "Abbiamo voglia di vincere". Bisseck premia Chivu dopo Inter-Juve: "Il suo grande lavoro"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, continua la 25ª giornata: Monza e Frosinone devono rispondere al Venezia
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Avellino-Pescara: alla ricerca di punti, certezze e vittoria
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Empoli-Reggiana: al Castellani è sfida per uscire dalla crisi
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Spezia-Frosinone: testa-coda al Picco. Nel 2020 era finale playoff
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Monza-Juve Stabia: i top player brianzoli contro il grande collettivo campano
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Bari-Sudtirol: ultima spiaggia al San Nicola per i Galletti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, termina già l'avventura di Cangelosi in panchina: il tecnico si è dimesso
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Gallo: "Giusto che ognuno di noi si dia un obiettivo. Dobbiamo difendere il margine"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, prosegue la 27ª giornata: in campo tutti e tre i gironi
Immagine news Serie C n.4 Novara, Lorenzini: "Il gol preso subito ci ha colpito mentalmente, dobbiamo lavorare"
Immagine news Serie C n.5 Cavese, Prosperi: "Sarebbe stato ingiusto perdere questa partita, punto importante"
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Coppitelli durissimo: "Arbitraggio incommentabile, episodi sotto gli occhi di tutti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Roma, partenopei imbattuti in casa. Gasp ha battuto Conte solo 2 volte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Bologna, Italiano in vantaggio su Baroni negli scontri diretti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Genoa, Grifone che in questo 2026 è in modalità Over 4.5
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Oggi in campo le prime tre della classe: si chiude la 14ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Un lampo di Janogy stende il Milan. Festa viola: 1-0 nell'ultimo anticipo di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Girelli e quel sogno di un'esperienza estera mai nascosto. Che ora potrebbe concretizzarsi
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, Tramezzani inizia col piede giusto. Colpo Ternana nello scontro salvezza
Immagine news Calcio femminile n.5 Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Kamczyk ed Eiriksdottir dall'inizio
Immagine news Calcio femminile n.6 Si apre la giornata di Serie A Women: le formazioni di Ternana-Genoa e Como-Sassuolo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…