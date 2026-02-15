Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
I tifosi del Toro non entreranno in Maratona, La Repubblica (ed. Torino): "Curva ancora deserta"

© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 08:03
Andrea Piras

Sfida importante per il Torino oggi alle 18. La squadra di Marco Baroni cerca punti per risalire la china in casa contro il Bologna. Ancora una volta proseguirà la protesta dei sostenitori granata che lasceranno vuota la Curva Maratona. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione torinese de La Repubblica: "La curva del Toro ancora deserta contro il Bologna".

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
