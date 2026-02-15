I tifosi del Toro non entreranno in Maratona, La Repubblica (ed. Torino): "Curva ancora deserta"
Sfida importante per il Torino oggi alle 18. La squadra di Marco Baroni cerca punti per risalire la china in casa contro il Bologna. Ancora una volta proseguirà la protesta dei sostenitori granata che lasceranno vuota la Curva Maratona. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione torinese de La Repubblica: "La curva del Toro ancora deserta contro il Bologna".
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
Roma, contro il Napoli tra caccia al quarto posto e assenze: Soulé c’è, ma stamattina l’ultimo test decisivo
