Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Genoa, De Rossi: "I ragazzi sono stati meravigliosi dal primo giorno fino a oggi"

Genoa, De Rossi: "I ragazzi sono stati meravigliosi dal primo giorno fino a oggi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 15:05Serie A
Andrea Piras
fonte dallo stadio "Luigi Ferraris", Genova

14.31 - Al termine del match contro il Torino, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi interverrà in conferenza stampa dal "Ferraris". Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

14.48 - Inizia la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Scelte azzeccate.
"Noi allenatori siamo 'figli' di quello che fanno i giocatori, dell'atteggiamento che hanno. Norton-Cuffy mi ha dato la disponibilità di giocare a sinistra e questo ti premia. Alla fine la differenza la fanno i ragazzi, non solo come qualità tecniche ma anche come atteggiamento. I ragazzi sono stati meravigliosi dal primo giorno fino ad oggi".

Tanta qualità a centrocampo.
"Amorim lo vedo bene in tutto quello che ruota a centrocampo. Farebbe bene anche il trequartista. Si è inserito alla grande, io penso che possa giocare ovunque in mezzo al campo sapendo che ha tanta concorrenza. Amorim ha firmato per cinque anni e penso sarà un pilastro del Genoa. E' una scoperta continua, ha pure arringato la folla. L'ho visto già dentro questa nuova avventura".

Baldanzi e Messias.
"Nel calcio è importante schierare giocatori forti. La tecnica ti dà la soluzione ma l'importante è che poi ci sia la disponibilità e Baldanzi e Junior lo hanno fatto. La direzione che voglio prendere io è farli giocare insieme. Ora non è possibile perché non so se entrambi hanno i 90 minuti perché sarebbero due cambi. Sono però giocatori forti e i giocatori forti devono stare in campo".

Come l'hai vissuta questa domenica?
"Ero tesissimo. Non che ci tenessi di più di altre gare o che oggi siamo salvi. Ci tenevo tantissimo, ero contento dopo il primo tempo. L'espulsione ha fatto credere che la partita fosse finita e nel secondo tempo ho visto i ragazzi più leggeri. E non mi è piaciuto. Onestamente, io l'atmosfera me la godo sempre, la Nord e lo stadio. Non penso che il Torino sia più scarso di noi, penso che Baroni sia un allenatore molto più esperto di me nel navigare in queste acque. Quello che abbiamo più del Toro è l'entusiasmo, ci sono malumori mentre noi siamo in 50 contro lo staff e 30mila persone ed è dura giocare contro 30mila persone".

Norton-Cuffy a sinistra?
"Io penso che lui nasca esterno offensivo. Non è né un terzino né un quinto. Chi fa l'esterno almeno una volta ha giocato a piede invertito. Penso sia una soluzione e che per certi versi possa aiutarlo. E' un ragazzo che, anche col Napoli, è rientrato e provato il tiro a giro. Ho penso allora di fargli fare questo lavoro col destro. E io non ho amichevoli estive per provarlo e lì ti 'tappi il naso' e lo butti dentro".

Messias?
"Per tantissimi giocatori brasiliani la tecnica è qualcosa di diverso rispetto agli altri. Ha grandissima qualità, ha una qualità per altri palcoscenici. In questa fase della sua carriera, l'obiettivo principale è preservare la sua condizione fisica. L'altro giorno a fine allenamento ha chiamato il nostro prof. e ha voluto fare più corsa. Più ti alleni forte e meno problemi hai. Quando sono arrivato l'ho avuto poco a disposizione, adesso ci siamo 'venuti incontro' e in questa situazione devi avere tutti i giocatori a disposizione con la voglia che ha lui".

Baldanzi?
"E’ stato il mio primo acquisto alla Roma e il mio primo acquisto al Genoa. Ha valori tecnici umani importanti. Alla Roma si sentiva meno protagonista ma tre anni in giallorosso lo hanno reso più spigliato. E lui è arrivato qui il primo giorno e ha detto più parole nella prima cena che in sei mesi di Roma. Ci tengo a ripetere, Messias, Sabelli, Leali, Vasquez, Ekuban, gente che quando arriva un nuovo è sempre uno che diventa uno di noi. La differenza poi la fa lui".

Secondo clean sheet consecutivo.
"E' una squadra con giocatori forti e siamo una squadra che segna. Io pigio tantissimo sul fatto di non prendere gol. Se avessimo fatto più clean sheet nella prima parte della mia avventura avremmo più punti ma ci sono gli avversari e ci stanno gli errori".

Come sta Norton-Cuffy?
"Non lo so. Non mi sembra avesse l'atteggiamento di uno che ha subito un infortunio grande. Lo vedremo in questi giorni, domani facciamo subito allenamento e valutiamo gli acciaccati. Ma non mi sembra sia una cosa grave".

Ora arrivano due match contro Inter e Roma.
"Abbiamo giocato recentemente contro Napoli e Lazio. I guizzi che sono mancati non appartengono a noi. Arrivavamo da risultati positivi anche contro Inter e Atalanta all'andata e abbiamo fatto buone gare. Sono partite difficili ma andiamo lì per fare punti. Vogliamo toglierci il prima possibile da queste zone brutte".

Ekuban?
"Noi abbiamo un giocatore come Vitinha che ci ha dato tantissimo in quella posizione. La scelta di Ekuban è perché innanzitutto è un giocatore fortissimo, ho chiesto al direttore di tenerlo anche l'anno prossimo, e poi perché non volevo perdere quella postura da attaccanti e non alleggerire troppo la squadra. Ho un parco attaccanti migliore rispetto a quello delle squadre che sono lì a lottare per non retrocedere e il mio compito è quello di renderli forti non solo sulla carta ma anche in campo".

15.05 - Termina la conferenza stampa di Daniele De Rossi.

Articoli correlati
Genoa, De Rossi: "Mi sono adattato al DNA del club. Baldanzi? Non è solo bravino... Genoa, De Rossi: "Mi sono adattato al DNA del club. Baldanzi? Non è solo bravino col sinistro"
Genoa, Baldanzi: "Devo molto a De Rossi, il ruolo da mezzala mi piace tantissimo"... Genoa, Baldanzi: "Devo molto a De Rossi, il ruolo da mezzala mi piace tantissimo"
Genoa, Ekuban: "De Rossi mi chiede di essere più incisivo, felice di averlo ripagato"... Genoa, Ekuban: "De Rossi mi chiede di essere più incisivo, felice di averlo ripagato"
Altre notizie Serie A
Primo tempo elettrico a Bergamo: al 45' il Napoli avanti sull'Atalanta, decide Beukema... Primo tempo elettrico a Bergamo: al 45' il Napoli avanti sull'Atalanta, decide Beukema
Caressa schietto: "Juventus in un universo parallelo, Fabregas sa fare calcio in... Caressa schietto: "Juventus in un universo parallelo, Fabregas sa fare calcio in più modi"
Rigore tolto al Napoli con l'Atalanta, Marelli: "Non tutti i contatti sono infrazioni"... Rigore tolto al Napoli con l'Atalanta, Marelli: "Non tutti i contatti sono infrazioni"
"Bergamo è con te": la Curva dell'Atalanta a fianco di Pinilla per la malattia "Bergamo è con te": la Curva dell'Atalanta a fianco di Pinilla per la malattia
Juve, attacco in crisi. Costacurta: "Sembra che la porta sia quella di Mickey Mouse"... Juve, attacco in crisi. Costacurta: "Sembra che la porta sia quella di Mickey Mouse"
Genoa, De Rossi: "Mi sono adattato al DNA del club. Baldanzi? Non è solo bravino... Genoa, De Rossi: "Mi sono adattato al DNA del club. Baldanzi? Non è solo bravino col sinistro"
Torino, Vlasic: "La situazione è brutta. In pochi abituati a lottare per la salvezza"... Torino, Vlasic: "La situazione è brutta. In pochi abituati a lottare per la salvezza"
Pasalic cade in area del Napoli, Marelli: "Normale dinamica degli scontri di gioco"... Pasalic cade in area del Napoli, Marelli: "Normale dinamica degli scontri di gioco"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Pulisic
3 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
5 Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: sono due le opzioni in caso di forfait di McTominay
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, contusione al polpaccio per Yildiz: da valutare. Bremer ancora a parte
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Ranieri si racconta: "Finire alla Roma? Credo di sì ma mai dire mai. Con la panchina ho chiuso"
Immagine top news n.3 Milan, niente 'mal di piccole': col Parma servono i 3 punti per non veder fuggire l'Inter
Immagine top news n.4 Torna a casa Rus. L'Atalanta riaccoglie a Bergamo Mister 80 milioni Rasmus Hojlund
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni delle prossime gare del 26° turno
Immagine top news n.6 L'Inter scappa: 2-0 al Lecce, Milan lontanissimo. E Chivu: "Tutto aperto in Champions col Bodo"
Immagine top news n.7 Vojvoda e Caqueret stendono la Juve. 0-2 Como allo Stadium: le analisi di Spalletti e Fabregas
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Baroni e il club in silenzio dopo la sconfitta di Genova: ha parlato solo Vlasic
Immagine news Serie A n.2 Primo tempo elettrico a Bergamo: al 45' il Napoli avanti sull'Atalanta, decide Beukema
Immagine news Serie A n.3 Caressa schietto: "Juventus in un universo parallelo, Fabregas sa fare calcio in più modi"
Immagine news Serie A n.4 Rigore tolto al Napoli con l'Atalanta, Marelli: "Non tutti i contatti sono infrazioni"
Immagine news Serie A n.5 "Bergamo è con te": la Curva dell'Atalanta a fianco di Pinilla per la malattia
Immagine news Serie A n.6 Juve, attacco in crisi. Costacurta: "Sembra che la porta sia quella di Mickey Mouse"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, Modena sul doppio vantaggio. È 2-0 alla Juve Stabia
Immagine news Serie B n.2 Pohjanpalo, che ritmo! A Palermo con gli stessi numeri di quando centrò la A col Venezia
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Confente out per una botta al costato. In porta al suo posto c'è Boer
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia-Modena, le formazioni ufficiali: si ferma Gerli. Sottil opta per Nador dal 1'
Immagine news Serie B n.5 Il Pescara cade 3-2 a Venezia. Gorgone: "Bello giocare bene, ma ora servono anche i punti"
Immagine news Serie B n.6 Entro, segno e vinco. Bragantini trascina il Mantova: è tutto suo il 2-1 rifilato alla Sampdoria
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Marino: "Diamo dignità alla Serie C, ma c'è la stesso rispetto dalle gestioni arbitrali"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 28ª giornata: all'intervallo Ascoli in vantaggio. Benevento sotto di un gol ad Altamura
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 28ª giornata: in 3' il Campobasso ribalta la Juve NG, 2-1 il finale. Pari dell'Atalanta
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 28ª giornata: dopo 45', Juve NG in 10 ma avanti 0-1 a Campobasso. Pari dell'Atalanta
Immagine news Serie C n.5 Triestina-Cittadella 2-3. Marino: "Al pari ho pensato potessimo vincerla. Ma ci son assenze"
Immagine news Serie C n.6 Latina-Potenza, con sapore di Coppa Italia. De Giorgio: "Vinto 0-1, sì, ma campo impraticabile"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: la Ternana di rimonta acciuffa il 2-2 con la Juventus. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: Inter-Roma per la vetta. Il programma e la classifica del turno
Immagine news Calcio femminile n.3 Musica per le azzurre a Reggio Calabria e Vicenza, con Baby K e Sarah Toscano
Immagine news Calcio femminile n.4 Che musica per l'Italdonne! Per i match con Svezia e Danimarca, esibizioni di Baby K e Toscano
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: si chiude sul 2-2 il big match Lazio-Milan. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: Sassuolo ko col Como Women, il Napoli pareggia. Classifica aggiornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV