Atalanta-Napoli, il ct Gattuso sugli spalti. E c'è Sofia Goggia a supportare la Dea

Sfida d'alta quota a Bergamo: di fronte Atalanta e Napoli. Una sfida che sarà osservata da vicino anche dal commissario tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso che, come raccolto da TMW, è presente sugli spalti. Presente allo stadio anche una tifosa vip dei bergamaschi come Sofia Goggia.
