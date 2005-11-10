Bove: "In Nazionale vedo aria fresca, dobbiamo ripartire da questo"

"Vedo proprio che c'è aria fresca, che c'è voglia di lavorare e di mettersi in gioco”. Edoardo Bove, nel corso dell’intervista rilasciata oggi a TMW, ha parlato anche dell’ottimo momento della Nazionale italiana, allenata da Roberto Mancini: “L’altra volta c'erano 70.000 persone a San Siro ed è un bel messaggio da parte di tutti. Credo che sia questo l'entusiasmo e il modo con cui dobbiamo ripartire”.

Il centrocampista, ex di Roma e Fiorentina, ha parlato così del gruppo azzurro: “Ho visto tantissimi giovani con cui ho giocato, quindi sono contento anche per questo, perché c'è una grande volontà di fare bene e, dal mio punto di vista, stiamo andando nella direzione corretta".

Oggi CasaViola, il centro sportivo a cui Bove è profondamente legato, ha ospitato l’iniziativa “ConTe in un battito”, realizzata in collaborazione con ConTe.it Assicurazioni, la Fondazione Giorgio Castelli e la Boreale.