Con Farioli ha segnato 15 gol. Chi è Kenneth Taylor, il centrocampista vicino alla Lazio

Kenneth Taylor è il nome nuovo che sta prendendo quota per il centrocampo della Lazio. Classe 2002, cresciuto e affermatosi interamente all’Ajax, il mancino di Alkmaar rappresenta uno dei profili più interessanti usciti negli ultimi anni dal vivaio dei Lancieri, una scuola che continua a sfornare centrocampisti completi, moderni e pronti per il grande salto.

Caratteristiche tecniche

Taylor è un centrocampista totale: nasce mezzala, ma nel tempo ha imparato a muoversi con grande naturalezza anche davanti alla difesa. Ha qualità tecniche superiori alla media e un’ottima visione di gioco, caratteristiche che lo rendono perfetto quando la squadra deve costruire dal basso. Non è però un giocatore solo di manovra: sa inserirsi, calciare dalla distanza e portare presenza offensiva, come dimostrano i numeri realizzati nelle ultime stagioni in Eredivisie. Solo in questa prima parte di stagione ha segnato due reti con l'Ajax in 15 presenze, mentre lo scorso anno, sotto la guida di Farioli, in 52 presenze totali fra campionato e coppe ha segnato ben 15 gol.

Nel sistema Ajax è diventato un punto fermo, maturando esperienza anche in Europa nonostante la giovane età. È proprio questo mix di freschezza, personalità e abitudine ai palcoscenici internazionali ad aver attirato l’attenzione della Lazio, che lo ha scelto come erede tecnico di Guendouzi. Un profilo diverso per caratteristiche, ma potenzialmente ideale per dare dinamismo, qualità e profondità a un centrocampo che vuole rinnovarsi senza perdere identità.

Le cifre dell'affare

La Lazio ha chiesto informazioni e in un primo momento l'Ajax aveva chiesto 20 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, con il club biancoceleste che però aveva come obiettivo quello di arrivare a 15 avendo già un accordo di massima con l'entourage del giocatore. Nelle ultime ore, però, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, gli olandesi hanno aperto totalmente alla cessione e il sì definitivo dovrebbe arrivare a breve. Rimangono ancora da limare alcuni dettagli, ma l'obiettivo è quello di portarlo nella Capitale possibilmente entro la fine di questa settimana. Possibile che Taylor possa atterrare in Italia già nei prossimi giorni per un'operazione che si chiuderà sulla base di 15 milioni di euro di parte fissa più 2 milioni di bonus.