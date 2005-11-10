Sarà un gennaio molto movimentato in casa Juventus. Non solo per le tante partite, molte delle quali decisive, che i bianconeri dovranno giocare ma anche, e soprattutto per quello che sarà il calciomercato in entrata che vedrà al lavoro Carnevali, Massara e Ottolini. Vedendo quelle che sono state le prime gare di questa stagione il primo pensiero, inevitabilmente viene rivolto verso il ruolo di centravanti. Il motivo è semplice: in questo momento la Juve ha a disposizione, di fatto, soltanto Nick Woltemade, visto che Randal Kolo Muani si vede ormai come un esterno e riesce a dare il meglio di sé in quella posizione, ma nel post gara di ieri Luciano Spalletti è stato molto chiaro con lui: se vorrà avere maggiore spazio, una volta che l'infermeria si sarà svuotata, dovrà tornare ad avere fiducia anche nell'essere un centravanti, ovvero in quel ruolo per il quale era stato acquistato in estate per 38 milioni più 12 di bonus.

Otto giocatori per tre posti, serve davvero il nono?

Facendo un rapido calcolo, infatti, con i relativi nomi, è facile rendersi contro che come esterni di sinistra sono presenti nella rosa della Juventus Kerim Alajbegovic, Jeremie Boga e Kenan Yildiz, che tornerà a disposizione tra meno di un mese, mentre a destra i nomi sono quelli di Francisco Conceicao, Nico Gonzalez ed Edon Zhegrova. Sommando questi sei a Kolo Muani e Woltemade il contro arriva a otto, per tre soli posti a disposizione, e inserire il nono, un altro centravanti, non sembra essere così scontato.

Meglio forse puntare su un difensore o, ancora meglio, su un esterno di centrocampo. Uno a tutta fascia che manca come il pane a Spalletti. Anche perché Cambiaso, in caso di offerta, potrebbe partire proprio a gennaio, un motivo in più per riflettere su quella che sarà la vera priorità della Juventus nel mercato di riparazione.