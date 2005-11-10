A 21 anni, cinque mesi e due giorni il centravanti dell'Inter Francesco Pio Esposito nella sfida pareggiata ieri sera 4-4 a Bergamo contro l'Atalanta ha realizzato la sua prima tripletta in Serie A. Tre reti tra il 16esimo e il 52esimo per diventare il miglior marcatore nerazzurro di questo avvio di stagione. Per raggiungere la doppia cifra già a fine novembre tra Inter e Nazionale con dodici reti in 20 partite.

Classe 2005, da questo autunno ufficialmente il nuovo centravanti titolare della Nazionale, Pio Esposito sta sorprendendo tutti a suon di gol e prestazioni. Stupisce la sua rapida capacità di miglioramento, il suo riuscire a imporre il suo calcio anche quando si alza l'asticella. L'impressione è che in Italia, finalmente, ci sia un grande centravanti a cui affidare la maglia numero 9 per i prossimi anni. Ma alcuni dei suoi predecessori a che punto della loro carriera erano alla sua età?

Da Immobile a Rossi: così a 21 anni

Il centravanti titolare dell'Italia campione d'Europa del 2021 Ciro Immobile a 21 anni stava vivendo la sua stagione di grazia in Serie B, nel Pescara di Zeman insieme a Insigne e Verratti. Il suo vice, il Gallo Belotti oggi al Modena, nel 2014 si affacciava invece in Serie A con la maglia del Palermo.

Torniamo ancora indietro di qualche anno: Pepito Rossi, talento da predestinato ma troppi infortuni nelle gambe, a 21 anni completava la sua prima stagione in Spagna con la maglia del Villarreal dopo sei mesi ottimi al Parma. L'esordio in Nazionale per lui sarebbe poi arrivato solo nella stagione successiva, a 21 anni e nove mesi.

E SuperMario?

Decisamente il più precoce Mario Balotelli. A vent'anni ancora da compiere aveva già vinto tutto con l'Inter e definito il suo trasferimento al Manchester City per circa 30 milioni di euro. A quasi 21 anni l'esordio in Nazionale, a 22 anni ancora da compiere fu il trascinatore dell'Italia finalista a Euro 2012. E poi? Paradossalmente dopo quella semifinale epica contro la Germania già una carriera in parabola discendente. La terza stagione al City non sarà come le prime due e a metà anno ecco il passaggio al Milan. Un anno e mezzo in rossonero con buoni numeri che non rappresenterà, però, una ripartenza ad alti livelli.

I campioni del mondo 2006

Tornando ancora più indietro, nel 2006 i centravanti di punta della Nazionale erano Alberto Gilardino, Luca Toni e Filippo Inzaghi. Il primo nel 2003 stava vivendo una fantastica stagione a Parma che lo porterà a 22 anni diritto in Nazionale. Il secondo invece ha avuto una parabola molto diversa e a 21 anni era ancora in Serie C1, alla Lodigiani. Una via di mezzo Inzaghi che affrontò l'avventura in Germania alle battute finali della sua carriera: nella stagione 1994/95, a 21 anni, faceva la differenza in Serie B col Piacenza.

Infine Vieri

Tra Inzaghi e Toni ecco Vieri, forse il centravanti italiano più forte e completo degli ultimi trent'anni. Bobo nella stagione 94/95, a 21 anni, si stava affacciando su buoni livelli in Serie B col Venezia. La grande svolta della sua carriera solo tre anni più tardi col trasferimento in Spagna, all'Atletico Madrid. Un trampolino di lancio fondamentale per diventare uno dei 9 più forti del calcio italiano, un modello di riferimento anche per quell'Esposito che oggi - a 21 anni e cinque mesi - ha tutto per fare come e meglio di Vieri. Gli basterà - parafrasando Frattesi - non cambiare atteggiamento. "Ho detto a Pio Esposito che, se perde l'umiltà, gli metto le mani addosso", le parole rilasciate un paio di settimane fa dal suo compagno di Nazionale.