Nel corso dell'allenamento di rifinitura di oggi del Como, volto a preparare la partita contro l'AEK di Fase Campionato in Champions League, i cronisti presenti hanno potuto assistere ad un momento che vale la pena sottolineare.

Le spiegazioni sui maxi-schermi

Nella fase di allenamento a porte aperte, sono stati svolti tre esercizi speciali la cui spiegazione è passata anche negli schermi installati sui campi d'allenamento di Mozzate. Per esempio, un esercizio prevedeva di far passare la palla da un punto all'altro, a distanza di 20 metri, con controlli liberi e un penultimo tocco di petto prima di concludere di prima intenzione. Lo staff di Fabregas comunica in inglese a un gruppo multiculturale, aggiungendo l'italiano per le parti più basiche. E una volta finita la spiegazione, si accende lo schermo con le indicazioni precise.

Dopo anche un torello con Fabregas

In seguito quindi quelli del Como si sono dedicati a una sessione di torello che ha visto coinvolto in prima persona anche mister Fabregas. Con tanto di kit da campo, casacca da allenamento e scarpini.

Nella foto dell'articolo, il maxi-schermo a Mozzate