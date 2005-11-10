Dopo la sconfitta nel derby contro il Pisa, l’Empoli volta già pagina in vista di un turno infrasettimanale che lo vedrà impegnato domani sera in casa del Benevento, una gara in cui i toscani andranno a caccia di una vittoria che manca da inizio settembre. Alla viglia della sfida in conferenza stampa è intervenuto il tecnico Matteo Andreoletti che si è soffermato sulla classifica deficitaria: “Siamo consapevoli della nostra posizione e del fatto che siamo ultimi, ma forse è meglio non guardare la classifica continuamente anche se sappiamo di dover uscire il prima possibile da questa situazione. I risultati non arrivano e inevitabilmente viene a mancare qualcosa a livello d’entusiasmo, ma dobbiamo ritrovarlo attraverso lavoro e prestazioni”.

Sulla sconfitta nel derby

Il tecnico azzurro torna anche al derby perso: “Prendere gol dopo nemmeno due minuti è grave, abbiamo concesso un angolo che potevamo evitare e a oggi gli episodi stanno facendo la differenza. Per i restanti 88 minuti però siamo rimasti dentro la partita e tenuto testa a una delle corazzate del campionato. - prosegue Andreoletti come riporta Empolichannel.it - Il rammarico aumenta rivedendo la sfida, siamo arrivati otto volte alla conclusione e potevamo fare diversamente. Domani però dobbiamo evitare di raccontare ancora una volta di aver seminato tanto e raccolto poco, spero di commentare qualcosa di diverso”.

Sul Benevento e la svolta da trovare

Andreoletti dunque guarda avanti al prossimo impegno e a un calendario molto intenso: “Conosciamo poco il Benevento, ma sarà una partita complicata in cui dovremo essere bravi a saper soffrire, ma anche ad avere coraggio, qualità e voglia di mantenere il giusto equilibrio. Mi piacerebbe non prendere gol e iniziare a costruire qualcosa di diverso per risalire in classifica. Sarà importante disputare una partita pulita dal punto di vista tecnico, abbinando qualità e serenità per riuscire a trovare la vittoria. - prosegue ancora il tecnico – Serve una scintilla, ma non possiamo aspettare che scenda dal cielo, dobbiamo cercarla noi. Questo è il momento della svolta e dobbiamo provare a svoltare”.

Sul calendario intenso e lo stato della rosa

“Preparare una sfida così non è agevole, sarebbe importante sfruttare qualche giocatore fresco e dove sarà possibile faremo qualche cambio. Popov non sarà a disposizione, mentre Ceesay sì. - conclude Andreoletti facendo il punto sulla situazione in rosa – Siamo tutti uguali, ma non abbiamo tutti le stesse responsabilità, i giocatori più esperti devono dare l’esempio e sicurezza. Curto dopo qualche errore sta diventando un leader difensivo al fianco dei giovani Bembnista e Indragoli, ma deve dare ancora di più e tirare fuori la propria personalità”.