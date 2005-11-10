La corsa a Wael Mohya è già iniziata. Il giovane talento del Borussia Mönchengladbach è diventato uno dei prospetti più seguiti del calcio europeo e, secondo quanto raccolto da TEAMtalk, Liverpool e Brighton sono tra i club maggiormente interessati al trequartista tedesco.

Un predestinato cresciuto nel 'Gladbach

Mohya, appena 17 anni, è entrato nell’accademia del Borussia Monchengladbach quando aveva otto anni e ha scalato rapidamente tutte le categorie giovanili fino all’esordio in prima squadra nella scorsa stagione. Un impatto storico, visto che il centrocampista offensivo è diventato il più giovane calciatore nella storia del club e anche il più giovane marcatore dopo il gol realizzato contro il Bayern Monaco. In questa annata ha trovato spazio con continuità nel ruolo di numero 10, totalizzando finora tre reti e un assist in tutte le competizioni. La sua crescita ha attirato anche l’attenzione della Germania: il giovane ha ricevuto una convocazione dalla nazionale maggiore guidata da Jurgen Klopp, dopo aver vestito le maglie delle selezioni giovanili. Su di lui c'è il pressing del Marocco, Paese dei suoi genitori.

Il mercato si muove

Il Liverpool ha seguito da vicino il giocatore con diversi osservatori inviati in Germania, mentre anche il Brighton monitora attentamente la situazione. In Bundesliga sono interessati Bayern Monaco, Bayer Leverkusen e Lipsia, con il direttore sportivo bavarese Max Eberl che ha confermato l’attenzione sullo sviluppo del talento. Hanno chiesto informazioni anche Real Madrid, Barcellona e Milan, con i rossoneri "consigliati" dal nuovo CEO, Markus Krosche; il Gladbach, però, non sembra intenzionato a cedere Mohya a gennaio: il suo contratto scade nel 2028 e il club punta al rinnovo. La valutazione attuale si aggira intorno ai 25 milioni di euro, ma in futuro potrebbero servire cifre vicine ai 45 milioni per convincere la società tedesca a lasciarlo partire.