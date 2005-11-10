Torna la Champions League, con l'Italia che questa sera sarà rappresentata da Como e Napoli, impegnate rispettivamente in casa contro l'AEK Atene e in trasferta in casa del Manchester City. Per la squadra di Fabregas potrebbe essere l'occasione giusta per fare un ulteriore passo verso la qualificazione, mentre gli uomini di Allegri cercano una vittoria di prestigio per provare a svoltare la stagione e migliorare una classifica europea che al momento è deficitaria.

Un obiettivo comune in attacco

Proprio l'andare avanti in Champions League, con gli introiti del caso e con l'attrattività che la fase ad eliminazione regala, ecco che andare all'assalto di Joshua Zirkzee a gennaio potrebbe diventare più semplice. Per entrambe, visto che l'olandese è obiettivo comune delle due squadre. Un'operazione tutta da costruire, considerando anche l'arrivo da pochi giorni di Pochettino che vorrà valutare con attenzione tutta la sua rosa.

Bisogni diversi

Il Como ha voglia di continuare a sognare. E per farlo potrebbe mettere in conto un extra budget andando sull'ex Bologna per sostituire Moise Kean, le cui condizioni destano preoccupazione ed il cui rientro non è ancora stato programmato. Il Napoli invece potrebbe dover ovviare alla cessione di Lorenzo Lucca e più in generale aggiungere peso e gol all'attacco di Massimiliano Allegri, vista anche la scarsissima vena realizzativa di Rasmus Hojlund in questa prima parte di stagione con la maglia del Napoli.