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Germania, Klopp esclude Mohya contro la Serbia. Il Marocco può approfittarne

Michele Pavese
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Michele Pavese
Oggi alle 16:56Calcio estero
12.11.2026 16:56Calcio estero
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Il talento del Borussia Mönchengladbach è stato escluso dalla sfida di Nations League e resta al centro di una contesa.
FotoTUTTOmercatoWEB

Jurgen Klopp ha dovuto effettuare una scelta difficile alla vigilia della sfida tra Germania e Serbia. Il commissario tecnico tedesco aveva convocato 24 giocatori per gli ultimi impegni di Nations League, ma il regolamento consente di inserirne soltanto 23 nella lista gara. L'esclusione ha riguardato Wael Mohya, giovane talento del Borussia Mönchengladbach.

Il classe 2009 resta nel mirino

Il centrocampista offensivo classe 2009, alla prima convocazione con la nazionale maggiore, non sarà quindi a disposizione per la partita contro la Serbia, pur restando nel gruppo. La scelta apre adesso scenari interessanti: Mohya, nato in Germania ma con origini marocchine, può ancora rappresentare la nazionale nordafricana secondo le condizioni previste dalla FIFA, non avendo ancora accumulato il numero di presenze sufficienti con la nazionale maggiore tedesca.

Germania e Marocco si contendono il talento

La convocazione di Klopp aveva rappresentato un segnale importante nella contesa tra le due federazioni. Il giovane del 'Gladbach aveva già vestito le maglie delle selezioni giovanili tedesche e aveva raccontato la grande emozione per la chiamata della nazionale maggiore. L'esclusione contro la Serbia, pur non costituendo una bocciatura, riaccende le speranze del Marocco.

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