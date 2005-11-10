Il Messaggero di oggi fa il punto sul presente e sul futuro di Kenneth Taylor: di questo passo, potrebbero non bastare neppure 40 milioni per convincerli a trattare con la Vecchia Signora, il Brentford e il Bournemouth. La Lazio si gode il suo colpaccio e vuole ricompensarlo per l’attaccamento, ovvero anche la rinuncia a ben più lauti guadagni offerti altrove. Prima la società si occuperà dei contratti in scadenza nel 2028, poi si parlerà anche di un ritocco dell’ingaggio di Kenneth, che percepisce appena 1,7 milioni fino al 2030. A febbraio incasserà il secondo premio fedeltà da 190mila euro, dopo aver scelto per la seconda volta di restare in biancoceleste.

Colpaccio dello scorso gennaio, è arrivato per 17 milioni dall'Ajax

Pagato meno di 17 milioni all’Ajax, che conserva il 10% sulla futura rivendita, si è rivelato un colpo straordinario. Sei mesi dopo lo ha raggiunto pure l’ex compagno Sutalo (si tenta il miracolo per rivederlo in Supercoppa a Milano). In estate il matrimonio sembrava sul punto di saltare. Pesavano i primi sei mesi romani, l’addio dei big, il mercato a saldo zero, le ambizioni ridimensionate. Poi è cambiata la musica. Sono arrivate le vittorie, la fiducia, le esultanze liberatorie. Taylor ha smesso di guardarsi intorno.