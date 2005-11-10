Un talento al giorno, Wael Mohya: l'eroe della prima vittoria Gladbach

Che giornata per Wael Mohya! Venerdì il fantasista ha firmato gol e assist nella prima vittoria dell’anno del Gladbach, il 3-2 in trasferta contro lo Stoccarda, contribuendo in modo decisivo a interrompere la serie negativa della squadra. Niente male per un calciatore nato il 31 dicembre 2008: cresciuto nel settore giovanile dei Fohlen dal 2016, ha debuttato in Bundesliga nel dicembre 2025 diventando il più giovane di sempre del club. Parliamo di un centrocampista offensivo tedesco di origini marocchine, diventato rapidamente protagonista con la maglia del Borussia .

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un profilo moderno e dinamico, abile a partire da sinistra o dietro la punta. Si distingue per dribbling in spazi stretti, capacità di portare palla e attaccare gli intervalli tra terzino e centrale. Forte e tecnico, unisce intensità a qualità nell’ultimo passaggio e finalizzazione, confermandosi uno dei talenti più brillanti della Bundesliga.

Nome: Wael Mohya

Data di nascita: 31 dicembre 2008

Nazionalità: tedesco/marocchino

Ruolo: fantasista

Squadra: Borussia Moenchengladbach

Assomiglia a: Mesut Ozil

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