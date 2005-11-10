Con l'infortunio di Colombo, si fa sempre più evidente l'esigenza di un rinforzo in attacco per il Genoa: Francois Modesto e Stefano Melissano si sono già messi al lavoro per valutare diversi profili e capire quale potrà fare al caso del club rossoblù. L’idea di partenza è quella di prendere un giocatore che faccia da rincalzo a Osmajic e che possa all’occorrenza giocare insieme al montenegrino.

Per il Secolo XIX un nome spendibile è quello di Francesco Camarda, 18 anni, centravanti dell’Under 21 e di proprietà Milan. Inseguito da club di Serie A e Serie B, potrebbe trovare a Genova quello spazio che invece non sta avendo nel Milan: senza la pressione del titolare ma con la possibilità di un’esperienza tosta, con un allenatore che dà fiducia ai giovani come De Rossi. Farebbe comodo anche un ritorno di Jeff Ekhator, 20 anni, reduce da alcuni infortuni nei primi mesi di Juve ma che in U21 ha dimostrato di essere pienamente recuperato.

Poi Lorenzo Lucca, che di anni ne ha 26 e che si trova a dover inseguire una nuova chance dopo aver sostanzialmente fallito a Napoli. È tra i giocatori che il club partenopeo cederà a gennaio, il Genoa lo ha seguito in estate e può farci un pensiero anche se il rendimento di Lucca nelle ultime due stagioni, tra Napoli e Nottingham Forest, non è stato all’altezza delle aspettative.