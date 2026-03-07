Live TMW Cagliari-Como, mister Fabregas: "Oggi è stata la gara più difficile della nostra stagione"

Sorride l'incontro del sabato pomeriggio per il Como che, alla Unipol Domus, batte i padroni di casa del Cagliari. La squadra di mister Cesc Fabregas riesce a strappare i tre punti ai rossoblù, grazie alle reti di Baturina e Da Cunha. Al termine della partita il tecnico lariano ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Ore 17:20 A breve comincerà la conferenza stampa.

Ore 17:29 Inizia la conferenza stampa.

Mister un commento sulla partita?

"Ho visto il Cagliari che mi aspettavo, ben organizzato. Sapevo che avrei trovato una squadra così, ma noi siamo stati bravi a gestire tutto. Abbiamo giocato diversamente da come siamo abituati. Sono contento dei miei e orgoglioso della mentalità messa in campo. Nonostante fossimo tutti stanchi e le condizioni del campo non fossero le migliori, è un piacere fare questi risultati. Oggi è stata forse la partita più difficile della nostra stagione".

Pensa che sia anche la vittoria più importante oltre ad essere stata la partita più difficile?

"Sicuramente è una vittoria importante. Sono orgoglioso di loro perché ho risposte da tutti i giocatori che metto in campo. Come allenatore sono soddisfatto. Oggi si è vista una crescita notevole di tutto il gruppo".

Quale è il segreto del Como? Cosa ci dice del rapporto con Pisacane?

"Con Pisacane abbiamo un bel rapporto, siamo due allenatori giovanissimi, amici e ci diamo spesso consigli. Abbiamo parlato tanto anche oggi. Sul segreto? Abbiamo lavorato tanto da quando eravamo in Serie B. I ragazzi mi danno tanto ed io penso che il lavoro paga. I miei ragazzi stanno crescendo tanto ed ora stanno raccogliendo i frutti".

Ore 17:38 Termina la conferenza stampa.