Qual è il segreto del Como? Risponde Fabregas: "Abbiamo lavorato tanto fin dalla Serie B"

Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria col Cagliari, è stato interpellato sul segreto del suo Como. Questa la sua risposta, anche sull'amicizia col collega Fabio Pisacane:

Quale è il segreto del Como? Cosa ci dice del rapporto con Pisacane?

"Con Pisacane abbiamo un bel rapporto, siamo due allenatori giovanissimi, amici e ci diamo spesso consigli. Abbiamo parlato tanto anche oggi. Sul segreto? Abbiamo lavorato tanto da quando eravamo in Serie B. I ragazzi mi danno tanto e io penso che il lavoro paga. I miei ragazzi stanno crescendo tanto ed ora stanno raccogliendo i frutti".

