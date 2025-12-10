Cagliari, ecco i nuovi soci: ufficiale la cessione di quote del club a Maurizio Fiori e Prashant Gupta

Attraverso i propri canali ufficiali, il Cagliari ha annunciato la chiusura dell’accordo per la cessione di una partecipazione di minoranza e dà il benvenuto a Maurizio Fiori e Prashant Gupta nel Consiglio di Amministrazione.

Il comunicato stampa. "Cagliari Calcio annuncia la chiusura dell’operazione che ha portato all’ingresso nel capitale sociale di un gruppo di investitori guidati da Maurizio Fiori, originario della Sardegna, e da Prashant Gupta, imprenditore di origini indiane residente negli Stati Uniti, i quali hanno acquisito una partecipazione minoritaria del Club. Oltre alle figure apicali Fiori e Gupta, il nuovo gruppo di investitori include profili di alto livello del mondo dello sport e del business internazionale. La loro esperienza, unita al contributo di altri investitori statunitensi, è destinata a rafforzare il profilo internazionale del Cagliari, potenziare le opportunità commerciali e supportare gli obiettivi sportivi di lungo termine della società.

Maurizio Fiori e Prashant Gupta hanno espresso grande entusiasmo per l’ingresso nel mondo rossoblù: “Entrare a far parte del Cagliari Calcio rappresenta per noi sia un privilegio che una responsabilità. Questo Club incarna la tradizione, la resilienza e l’orgoglio di un’intera isola. Il nostro impegno sarà volto a farlo prosperare in un contesto calcistico in continua evoluzione. Lavoreremo per creare nuove opportunità di crescita – sia sul campo che fuori – senza mai perdere di vista i valori propri dell’identità del Cagliari. Siamo pronti a supportare il Presidente Giulini e tutta la squadra nel prossimo capitolo di questa storia straordinaria".