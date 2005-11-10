Cagliari-Frosinone 1-0: il tabellino della gara
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Alessio De Silvestro
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07.11.2026 17:32Altre Notizie
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Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Rodrìguez, Kofler, Grandu (78’ Liteta); Adopo, Romano (78’ Ciervo), Deiola; Trepy (28’ Sugamele), Maldini (64’ Fazzini); Mendy (64’ Kevin Carlos). A disp.: Sherri, Radunovic, Gagliardini, Sugawara, Akarakiri, Sulev, Prettenhoffer, Massolin. All.: Pisacane
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono (71’ Bobcek), Calvani, Monterisi, Bracaglia (46’ Tchato); Cicchella (81’ Fini), Calò; Ghedjemis, Schmid (65’ Hasa), Kvernadze (65’ Zerbin); Bîrligea. A disp.: Pisseri, Desplanches, Cittadini, Amey, Akpoguma, El Azzouzi, Masini, Fayed. All.: Alvini
Arbitro: Ayroldi
Marcatori: 38’ Adopo (C)
Ammoniti: Bracaglia (F), Oyono (F), Fazzini (C), Grandu (C), Monterisi (F), Ze Pedro (C)
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