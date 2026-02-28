Haaland ritrova Leeds, trappola West Ham per il Liverpool? Premier League, il programma
La 28ma giornata di Premier League è cominciata con un colpo di scena, ossia il successo dell'ultima classificata Wolverhampton contro Unai Emery e l'Aston Villa, all'inseguimento del City nelle zone alte di classifica.
Oggi invece pronti a tornare in campo a partire dal Bournemouth di Iraola e Jimenez, allo scontro di fuoco a metà classifica, mentre Anfield si illuminerà per sfidare il West Ham. Tonali e il Newcastle alla sfida Everton, Erling Haaland torna a casa per affrontare il Leeds e non perdere di vista l'Arsenal capolista e distante cinque punti.
Il programma della 28^ giornata
Venerdì 27 febbraio
Wolves - Aston Villa 2-0
Sabato 28 febbraio
Bournemouth - Sunderland
Burnley - Brentford
Liverpool - West Ham
Newcastle - Everton
Leeds - Manchester City
Domenica 1 marzo
Brighton - Nottingham Forest
Fulham - Tottenham
Manchester United - Crystal Palace
Arsenal - Chelsea
La classifica di Premier League
1. Arsenal 61
2. Manchester City 56
3. Aston Villa 51*
4. Manchester United 48
5. Chelsea 45
6. Liverpool 45
7. Brentford 40
8. Bournemouth 38
9. Everton 37
10. Fulham 37
11. Newcastle United 36
12. Sunderland 36
13.Crystal Palace 35
14. Brighton 34
15. Leeds United 31
16. Tottenham 29
17. Nottingham Forest 27
18. West Ham 25
19. Burnley 19
20. Wolves 13*
*una gara in più
