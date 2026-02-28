Una magia di Folorunsho non basta, L'Unione Sarda: "Cagliari, un punto e qualche rimpianto"
"Cagliari, un punto e qualche rimpianto" scrive L'Unione Sarda oggi in prima pagina sull'1-1 tra Parma e Cagliari nel primo anticipo della 27esima giornata di Serie A. Sul campo buone risposte per Pisacane nello scontro salvezza con la formazione di Carlos Cuesta.
Il Cagliari lascia il Tardini con il punto che serviva, ma sino all'83' erano tre. L'ex Oristanio, grazie anche a un rimpallo, ha risposto a un gol straordinario messo a segno al 62' dalla trequarti laterale da Folorunsho, appena entrato in campo. Ottimo l'impatto dei sardi sulla gara. Pisacane ha scelto Liteta in mezzo al campo, trovando nuovi equilibri.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
